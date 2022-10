Elezioni in Lettonia: vince Karins, battendo i partiti della minoranza di lingua russa

Il partito di centrodestra filo-occidentale del primo ministro Krisjanis Karins ha vinto le elezioni in Lettonia, mentre gli schieramenti sostenuti dalla grande minoranza di lingua russa dello Stato baltico hanno subito gravi battute d'arresto. Lo riferisce Afp.Con il conteggio di quasi tutte le schede elettorali Nuova Unità (Jauna Vienotiba), il partito di centrodestra di Karins è al primo posto con il 18,94% mentre il partito Armonia (in lettone Saskana), vincitore delle elezioni del 2018, tradizionalmente sostenuto da persone di lingua russa, potrebbe non aver ottenuto abbastanza voti per entrare in Parlamento. Proprio come l'Unione lettone dei russi (pro-Cremlino).

Un risultato che rinforza la posizione tenuta finora dal paese baltico in politica estera. Riguardo alla minaccia russa, Karins ha detto all'Afp: "Né io, né il mio governo, né il mio paese reagiamo per paura. (...) Continueremo a investire nella nostra difesa come Stato membro della NATO", ha aggiunto. L'ex sindaco di Riga Nils Ushakovs, ora eurodeputato, ha spiegato lo scarso risultato della sua formazione Armonia che condannando l'aggressione russa in Ucraina, ha perso mordente rispetto al suo elettorato. "Armonia ha dovuto scegliere tra agire in modo responsabile o fare il populista con la sicurezza nazionale e gli interessi statali", ha detto all'agenzia di stampa LETA. "Alcuni dei nostri elettori sono rimasti a casa, altri si sono dispersi in diversi nuovi partiti che rappresentano un diverso orientamento geopolitico". La situazione ha diviso l'elettorato di lingua russa.