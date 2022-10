Elnaz Rekabi torna a Teheran, all’aeroporto una folla esultante: “Il mio gesto è stato involontario”

Elnaz Rekabi, è una scalatrice dell’89 che nessuno conosceva, che ai Giochi Asiatici si è piazzata solo al nono posto, ma per mezzo mondo ha vinto l’oro del coraggio. Per questo i media si sono interessati e lei, per questo ad attenderla questa nella notte a Teheran c’era una folla che inneggiava alla libertà. Alla tv di Stato iraniana ha dichiarato che il velo non l’aveva messo per la fretta, “chiamata inaspettatamente” in gara, preoccupata più per la sua attrezzatura tecnica.

L’agenzia di stampa iraniana Fars si è chiesta provocatoriamente perché i media "occidentali, sionisti e sauditi" non abbiano prestato attenzione alle vittorie delle donne iraniane che indossavano il velo nell'atletica e nel sollevamento pesi ai Giochi Asiatici in questi giorni, ma invece “hanno messo in evidenza le prestazioni di una ragazza con un comportamento non convenzionale".

Ieri il suo post rassicurante su Instagram non aveva convinto, un testo su sfondo nero e di lei nessuna traccia.

La portavoce dell'ufficio delle Nazioni Unite dell'alto commissario per i diritti umani, Ravina Shamdasani, ha affermato che le Nazioni Unite hanno sollevato preoccupazioni con le autorità iraniane: "le donne non dovrebbero mai essere perseguite per ciò che indossano. Non dovrebbero mai essere soggette a violazioni come la detenzione arbitraria o qualsiasi tipo di violenza riguardo a ciò che indossano".

Rekabi è la seconda iraniana ad essere apparsa in una competizione senza velo, prima di lei la pugile Sadaf Khadem in un incontro in Francia nel 2019. Khadem non è mai più tornata nel suo Paese e ora vive in esilio perché per lei e il suo allenatore, il campione del mondo Mahyar Monshipour, hanno avuto due mandati d’arresto in Iran. Alle domande dei giornalisti in Francia, sulla situazione a Teheran, non aveva voluto rispondere fino ad ora, per la paura di mettere in pericolo la sua famiglia rimasta a casa. Perché lei sa che le ritorsioni sui parenti sono un metodo consolidato laggiù.