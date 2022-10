Bbc: Elnaz Rekami agli "arresti domiciliari" a Teheran, la sua famiglia ricattata

Elnaz Rekami starebbe scontando “arresti domiciliari” non ufficiali nella sua casa di Teheran. Lo riferisce la Bbc in farsi, aggiungendo che la famiglia dell'atleta sarebbe stata ricattata dalle autorità iraniane se non avesse "confessato" al mondo di non aver indossato il velo per motivi indipendenti dalla sua volontà.

La 33enne atelta iraniana, è reduce dai campionati asiatici di arrampicata di Seul, dove ha gareggiato senza indossare il velo, atto considerato uno sfregio agli ayatollah sciiti che guidano la Repubblica islamica. Immagini di gara che hanno fatto subito il giro del mondo. Dopo qualche ora di apprensione in merito alla sua sorte, Elnaz è tornata poi a Teheran dalla famiglia e dal marito, a cui sarebbe arrivata una minaccia di confisca di tutti i beni se lei non avesse espresso scuse formali dopo il suo gesto, riferisce Bbc.

Appena atterrata all'aeroporto, il 19 ottobre scorso, Elnaz è stata accolta da una folla di fan entusiasti che non hanno esitato a definirla "un'eroina", mentre con professionale freddezza e con una luce di stanchezza negli occhi si scusava con i cittadini iraniani "per aver creato preoccupazione" spiegando alla tv di Stato Irna i motivi del suo gesto: ragioni legate a problemi nella tempistica di gara non le hanno consentito di indossare il velo obbligatorio.

“Il mio è stato un gesto involontario”, ha detto anche sui social. Gesto che però non è sfuggito alle autorità iraniane che pretendono massima osservanza delle regole religiose anche durante le competizioni sportive.