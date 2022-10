Musk entra con un lavandino nella sede di Twitter e scrive: "Fatevene una ragione!"

In attesa di rivolgersi ai dipendenti di Twitter il prossimo venerdì, Elon Musk, dopo aver cambiato la descrizione del proprio profilo con Chief Twit, ha postato un video in cui entra all'interno della sede del social network, a San Francisco, portando in mano un lavandino. L'ingresso era accompagnato dal gioco di parole legato all'oggetto che aveva con sè: Musk ha infatti scritto “Let that sink in!”, che si può tradurre più o meno con “Fatevene una ragione!”, in riferimento al fatto che il magnate sudafricano potrebbe finalmente diventare il proprietario di Twitter, dopo mesi di tentativi, trattative, marce indietro.