Musk interviene su Taiwan: "Sia zona amministrativa speciale". La Cina ribatte: "E' affare interno"

Dopo la proposta di un piano di pace in Ucraina che ha fatto infuriare Zelensky, Elon Musk dice la sua anche sui rapporti tra Cina e Taiwan.

Il fondatore di Tesla e SpaceX, ha suggerito una soluzione della crisi di Taiwan che preveda per l'isola un ‘regime amministrativo speciale’ simile a quello di Hong Kong, concedendo a Pechino maggiore controllo su quella che le autorità cinesi ritengono una provincia ribelle da annettere anche con la forza.

In un'intervista al Financial Times, ieri Musk ha proposto di istituire una zona amministrativa speciale per Taiwan che sia "ragionevolmente appetibile" e più flessibile rispetto a Hong Kong, come soluzione pacifica alle tensioni tra Cina e Taiwan. Il miliardario ha comunque ammesso che la sua proposta difficilmente sarebbe stata accolta dalle parti interessate.

L'imprenditore sudafricano, naturalizzato statunitense, ha sottolineato che, nelle condizioni attuali, un conflitto per Taiwan sarebbe inevitabile e ciò avrebbe un duro impatto non solo su Tesla (che a Shanghai produce circa la metà delle auto consegnate in tutto il mondo) ma anche su Apple e sull'intera economia globale che, secondo Musk, subirebbe un arretramento pari addirittura al 30%.

La risposta della Cina all’intromissione poco gradita non si è fatta attendere.

“La questione di Taiwan è un affare interno della Cina e Pechino resta impegnata per una pacifica riunificazione con l'isola basata sul principio di "un Paese, due sistemi", ha affermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, invitando il miliardario a non occuparsi della questione.