Energia, Bonomi: “Da soli non ce la possiamo fare, abbiamo bisogno dell'Europa”

“Da soli non ce la possiamo fare, abbiamo bisogno dell’intervento dell’Europa”. Sono parole importanti quelle pronunciate dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento a Trapani, prima tappa della due giorni in Sicilia.

“Non siamo in grado da soli di rispondere alla difesa dell’Italia paese, precisa Bonomi -. Siamo un paese trasformatore, privo di risorse energetiche e minerarie. Con questa condizione di prezzi energetici non possiamo fare i miracoli. Siamo a una fase in cui stiamo sospendendo le produzioni. Sono in crisi la produzione e le imprese”.

“Abbiamo bisogno che intervenga l’Europa – precisa ancora parlando dell’innalzamento dei prezzi dell’energia -, che si metta un tetto al prezzo del gas, a tutto il gas, serve la sospensione del mercato degli Its. Non è pensabile che si possa andare con questi prezzi a comprare certificati verdi”.

Poi una precisazione sulla situazione politica italiana: “Il governo Draghi ha portato autorevolezza, abbiamo tenuto la barra dritta in Europa, come nelle sanzioni dando sostegno”.

Adesso Confindustria auspica “un governo composto da persone autorevoli inappuntabili, che confermi la scelta atlantica e della Nato”.

“Le previsioni danno tutte in frenata il rimbalzo italiano, qui non si tratta di essere pessimisti ma nessuno può fare previsioni in questa situazione in cui i prezzi non si riescono più a preventivare, ed è per questo che abbiamo bisogno non solo di un governo autorevole e competente ma abbiamo bisogno che tutta al politica dimostra serietà e responsabilità”, aggiunge Bonomi.

“L’impresa è territorio, tutte le risorse dobbiamo metterle per i poveri – denuncia Bonomi -. Se il reddito di cittadinanza non è attivo contro la povertà, bisogna sospenderlo”.

Parlando poi dell’importanza del comparto industriale per il Paese, Bonomi dice “senza industria non c'è lavoro – dice - Ho fiducia nella impresa italiana”.

Sulla flat tax il presidente di Confindustria precisa: “I partiti legittimamente possono realizzare le promesse elettorali, ma con queste poche risorse non possiamo permetterci interventi su flat tax su prepensionamenti, le risorse che abbiamo dobbiamo metterle tutte sul caro bollette, è fondamentale fare questo intervento”.

Bonomi lancia, quindi, un monito: “Perché il prossimo governo deve avere chiaro che bisogna salvare la produzione industriale che vuol dire centinaia di migliaia di posti di lavoro, vuol dire mettere in crisi il territorio”.

Poi la precisazione: “Noi non ci esprimiamo sul risultato elettorale. Confindustria per statuto e vocazione è autonomia, apartitica, agovernativa. Sono gli italiani che scelgono la propria rappresentanza, sono gli italiani che scelgono il Parlamento e i partiti, noi non tifiamo né e per gli uni né per gli altri, siamo rispettosi dei partiti. Il nostro metodo di lavoro sarà di valutare il merito dei provvedimenti”.