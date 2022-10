Descalzi (Eni): "Sul gas in Europa troppi interessi diversi. L'inverno più difficile nel 2023-24"

L'Europa sul gas, "non riesce a muoversi unita, ci sono interessi divergenti, per questo sul price cap nel gas sono costanti nel non decidere. In Europa non si parla di energia da 30 anni, quando poi diventano tutti esperti in 5 minuti è difficile trovare una soluzione".

Non fa sconti a nessuno l'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi, intervenuto oggi a Bergamo all'evento annuale di Cultura Italiae, mentre dice la sua sulla crisi energetica, sulle possibili soluzioni e sulle divergenze in Europa.

"L'Europa non è uno Stato, ci sono diverse culture, diversi mix di energia, anche diverse ricchezze, quando si parla di solidarietà è una fotografia", aggiunge. "Nel sistema energetico - ha ammonito - bisogna essere sovrabbondanti, se rimani a regime, a break even, e succede qualcosa vai in affanno. Senza le infrastrutture, ossia rigassificatori e stoccaggi più ampi, l'inverno più difficile sarà quello del 2023-24, non quello del 2022-23".