Energia, Ue: nuovi edifici a zero emissioni entro il 2030

Il Consiglio dell'Ue ha raggiunto oggi un accordo su una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Gli obiettivi principali sono che tutti i nuovi edifici dovrebbero essere a emissioni zero entro il 2030 e quelli esistenti dovrebbero essere trasformati entro il 2050. Lo scopo è quello di innescare lavori di ristrutturazione e portare a una graduale eliminazione degli edifici con le peggiori prestazioni e un miglioramento continuo del patrimonio edilizio nazionale.

Per quanto riguarda i nuovi edifici, il Consiglio ha convenuto che:

dal 2028 i nuovi edifici di proprietà di enti pubblici sarebbero edifici a emissioni zero;

dal 2030 tutti i nuovi edifici sarebbero edifici a emissioni zero.

saranno possibili eccezioni per alcuni edifici, inclusi quelli storici, i luoghi di culto e quelli militari

Per gli edifici residenziali esistenti, gli Stati membri hanno convenuto di fissare standard minimi di prestazione energetica con la progressiva ristrutturazione in un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050. La diminuzione del consumo di energia deve avvenire nel periodo dal 2025 al 2050, con due momenti diversificati dei risultati raggiunti da ogni Paese, nel 2033 e nel 2040.

Per gli edifici non residenziali esistenti, gli Stati membri hanno convenuto di fissare soglie massime di prestazione energetica, basate sul consumo di energia primaria. Una prima soglia traccerebbe una linea al di sotto del consumo di energia primaria del 15% degli edifici non residenziali con le prestazioni peggiori in uno Stato membro. Una seconda soglia sarebbe fissata al di sotto del 25%. Gli Stati membri hanno convenuto di portare tutti gli edifici non residenziali al di sotto della soglia del 15% entro il 2030 e al di sotto della soglia del 25% entro il 2034. Le soglie sarebbero fissate in base al consumo energetico del parco immobiliare nazionale al 1° gennaio 2020 e potrebbero essere differenziate tra diverse categorie di edifici.

È inoltre stata aggiunta una nuova categoria energetica “A0” corrispondente agli edifici a emissioni zero.