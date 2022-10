Energia, falla nell'oleodotto polacco che porta il petrolio dalla Russia all'Europa

Interrotto flusso di greggio proveniente dalla Russia, e principalmente utilizzato dalle raffinerie in Germania.

L'operatore polacco Pern ha sospeso il pompaggio del petrolio, dopo aver rilevato una perdita per “cause sconosciute” in una linea dell'oleodotto Druzhba, che trasporta petrolio dalla Russia all'Europa. La falla si troverebbe in una sezione del tubo, situato vicino al villaggio di Zurawice, 180 km da Varsavia. La seconda linea dell'oleodotto e gli altri elementi dell'infrastruttura "funzionano normalmente".

Il petrolio del condotto danneggiato, era destinato a due raffinerie tedesche: la "PCK Raffinerie GmbH e la “Total Energies Raffinerie Mitteldeutschland”.