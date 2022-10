Ergastolo per Nikolas Cruz, l'autore della strage di Parkland nel 2018

La giuria di Fort Lauderdale ha raccomandato l'ergastolo senza condizionale per Nikolas Cruz, il giovane accusato della sparatoria alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, dove il 14 febbraio del 2018 furono massacrate 17 persone (14 studenti e 3 insegnanti). E' una delle sparatorie a scuola più sanguinose della storia degli Stati Uniti.

A sorpresa, malgrado le attese della vigilia, la giuria ha respinto la pena capitale per Cruz, per la quale era richiesto un giudizio unanime dsei 12 giurati (7 uomini e 6 donne).

E' fissata per il primo novembre l'udienza in cui la giudice Elizabeth Scherer deciderà dopo il verdetto della giuria che ha raccomandato di condannare il giovane all'ergastolo, senza possibilità di rilascio. Per la pena di morte era necessaria l'unanimità ma evidentente uno o più giurati - dopo solo un giorno di camera di consiglio - hanno ritenuto che le attenuanti prevalgano sulle aggravanti come la premeditazione e la crudeltà della strage. L'ultima parola comunque spetta al giudice. Amarezza e delusione in aula tra i familiari delle vittime.

Cruz era presente in aula insieme ai familiari delle vittime e ha ascoltato la lettura del dispositivo a testa bassa, senza particolari emozioni. Aveva 19 anni quando commise la strage. Poi fuggì e piedi mescolandosi con altri studenti in fuga ma fu arrestato un'ora dopo. Nel processo si era dichiarato colpevole e aveva chiesto che gli fosse inflitto il carcere a vita.

L’accusa durante il processo ha mostrato il video di quel giorno anche per provare diversi fattori aggravanti, incluso il fatto che l’azione era fredda, calcolata e crudele. Il video ha documentato quel che ha fatto Cruz, lo immortala mentre spara a molte delle sue vittime a bruciapelo, tornando da alcune mentre giacevano ferite sul pavimento per ucciderle con una seconda raffica di colpi.