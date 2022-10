Chi è Massimo Tarantino, l'ex calciatore che ha disarmato l'aggressore del centro commerciale

“Io, un eroe? Non ho fatto nulla”. Ancora incredulo di quanto accaduto, Massimo Tarantino, ex calciatore, direttore dell'area tecnica della Spal, prova a raccontare quello che è successo nel centro commerciale di Assago, nel Milanese. Un pomeriggio di ordinaria follia. Un uomo, Andrea Tombolini - si scoprirà poi che aveva problemi psichiatrici - in preda a una furia inspiegabile, ha accoltellato cinque persone a caso mentre facevano la spesa.

Un uomo è morto. Si tratta del cassiere, di origini boliviane, Luis Fernando Ruggieri, 46 anni, gravemente ferito al torace e all'addome. Altre quattro sono rimaste ferite. Ironia del destino: tra di loro un altro calciatore - il difensore del Monza Pablo Marì.

Il tempestivo intervento di Massimo Tarantino, anche lui giocava in difesa, e di altre persone ha bloccato la furia dell'aggressore, disarmandolo e consegnandolo alla polizia. “Urlava, urlava e basta”, ricorda l'ex calciatore.