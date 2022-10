Esplosione in una stazione di servizio in Irlanda, 3 morti

Almeno tre persone sono morte e decine sono rimaste ferite a causa di una violenta esplosione avvenuta ieri pomeriggio in una stazione di servizio nel villaggio di Creeslough, nella contea irlandese di Donegal (nord-ovest): lo ha reso noto la polizia irlandese, secondo quanto riporta la Bbc.



Al momento non si conoscono le cause esatte dell'esplosione, ma secondo un consigliere comunale - John O'Donnell - si tratterebbe di una fuga di gas.



Le operazioni di soccorso sono proseguite durante tutta la notte. L'esplosione, secondo alcune immagini pubblicate dai media britannici, ha gravemente danneggiato anche due edifici residenziali che si trovano davanti alla stazione di servizio.



Alcuni dei feriti, riporta il Telegraph, sono stati trasportati in elicottero dall'ospedale universitario di Letterkenny, dove erano stati ricoverati in un primo momento, a Dublino.