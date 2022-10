F1: a Singapore vince Perez davanti a Leclerc e Sainz, solo settimo Max Verstappen

Sergio Perez ha vinto il Gran Premio di Singapore, 17esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, battendo al traguardo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos

Sainz. Il messicano è però sotto investigazione per un'infrazione in regime di Safety Car e potrebbe subire una penalizzazione.

Nella gara di Marina Bay la partenza è stata ritardata di un'ora a causa della forte pioggia che è scesa sul circuito cittadino, e allo start il pilota della Red Bull ha superato Leclerc, conquistando la prima posizione che non ha più lasciato, nonostante i tentativi del monegasco. Al quarto e quinto posto si sono piazzate le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, seguite dall'Aston Martin di Lance Stroll. Solo settimo il campione in carica Max Verstappen (Red Bull), che ha commesso troppi errori in gara. Alle sue spalle hanno chiuso Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

Perez: “Io sotto indagine. Spero il vantaggio sia sufficiente per vincere”

"Senza dubbio è stata la mia prestazione migliore, gli ultimi giri sono stati davvero intensi. Ho spinto e dato tutto per vincere, la mia investigazione? Non ho idea di cosa sia successo, spero che il mio vantaggio sia sufficiente per per vincere". Così Sergio Perez, pilota della Red Bull, vincitore del Gp di Singapore, ma sub judice per una violazione in regime di safety car. "Verstappen potrà vincere in Giappone, per me oggi è stata una giornata fantastica", ha aggiunto.

Leclerc: “Brutta partenza e gara difficile”

"Ho fatto una brutta partenza che mi ha costretto ad inseguire, è stata una gara molto difficile": così al termine del gran premio di Singapore Charles Leclerc commenta il suo secondo posto. Terza l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz. "È stata molto dura - le parole dello spagnolo - non sono mai riuscito a trovare il ritmo sul bagnato e non sono mai riuscito a sfidare i primi due. Quando ti manca la fiducia ti devi accontentare e io mi sono accontentato del terzo posto. Peccato non aver vinto ma è un ottimo risultato per la squadra".