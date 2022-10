F1. Gp Usa, Carlos Sainz conquista la pole position

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, la terza della sua carriera in Formula Uno, e partirà dalla prima fila domenica sul Circuit of the Americas, ad Austin, in Texas. Lo spagnolo ha preceduto il compagno di squadra, Charles Leclerc, ma il monegasco, penalizzato per un cambio irregolare del motore, partirà dieci posizioni più indietro al 12 posto. "Difficile con questo vento, la macchina non era sempre stabile. Io ho fatto del mio meglio ma Carlos (Sainz) è stato migliore e merita la pole position - dice Leclerc - Per via della penalità partirò più dietro ma cercherò di rimontare senza prendere troppi rischi, se ci saranno delle opportunità cercherò di coglierle".

Di conseguenza, il due volte campione del mondo Max Verstappen (Red Bull), che ha ottenuto il terzo tempo, partirà in prima fila. ."Ho dato tutto ma è mancato qualcosa, però abbiamo ancora una gara davanti e domani proveremo a renderlo fiero - continua l'olandese che scatterà secondo in griglia - La nostra macchina in gara è più forte che in qualifica, faremo il nostro meglio". Quarto tempo per Perez ma anche lui dovrà retrocede in griglia di cinque posizioni. Le due Mercedes di Hamilton e Russell, rispettivamente quinto e sesto, partiranno così appaiate in seconda fila.

"E' stato molto divertente, non sapevo cosa aspettarmi ma nel giro non ho commesso errori", ha detto Sainz dopo la pole. "Non voglio mentire, penso che domani la Red Bull resti favorita. Hanno sempre un passo gara migliore di noi ma faremo di tutto per provare a stare davanti".