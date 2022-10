Nord Stream, per il Guardian esplosivo collocato dai robot di manutenzione. Terminata la fuga di gas

È terminata la fuga di metano del gasdotto Nord Stream 2. Lo riferisce il portavoce della società di gestione. La perdita di gas era iniziata dopo le esplosioni sospette dei giorni scorsi nel Mar baltico. Si stima che siano fuoriusciti dal gasdotto 800 milioni di metri cubi di metano.

Ipotesi robot sabotatori

"A piazzare le bombe che hanno provocato quattro falle nel gasdotto Nord Stream 1 e 2, a circa 80 metri di profondità nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, potrebbero essere stati i robot di manutenzione che operano all'interno della struttura del gasdotto durante lavori di riparazione". È la tesi del quotidiano inglese The Guardian, suffragata dalle considerazioni di alcuni esperti interpellati dal giornale. "Se questa teoria si rivelasse corretta, la natura sofisticata dell'attacco e la potenza dell'esplosione aggiungerebbero peso ai sospetti che gli attacchi siano stati effettuati da un potere statale, con il dito puntato contro la Russia".

500 kg di tritolo

Fonti di intelligence citate dalla rivista tedesca Spiegel ritengono che gli oleodotti nord stream 1 e 2, nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, siano stati colpiti in quattro punti da esplosioni con 500 chili di tritolo, l'equivalente della potenza esplosiva di una bomba di aereo. Gli investigatori tedeschi hanno effettuato letture sismiche per calcolare la potenza delle esplosioni e hanno detto ai media che subacquei o robot telecomandati potrebbero essere in grado di visitare i siti delle perdite già questo fine settimana.

La premier danese a Londra: “Non è stato un incidente”

La premier danese, Mette Fredriksen, ha incontrato stamane l'omologa britannica, Liz Truss, a Downing Street. Le due leader hanno discusso del caso nord stream: "Ho fornito dettagli su quello che è successo a largo della Danimarca", ha detto Fredriksen ai cronisti dopo l'incontro, "è stato importante per me sottolineare quanto già accertato dalla Danimarca, ovvero che non è stato un incidente, ma si tratta di qualcosa che qualcuno ha pianificato", ha aggiunto la premier, citata dall'agenzia di stampa danese Ritzau.

Michel: “Ue determinata a proteggere le infrastrutture critiche”

"Ho incontrato Mette Frederiksen a Bruxelles. Il sabotaggio dei gasdotti Nordstream è una minaccia per l'Ue. Siamo determinati a proteggere la nostra infrastruttura critica. I leader parleranno di questo al prossimo vertice di Praga". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel postando una foto dell'incontro con la prima ministra danese.

Team d'indagine congiunto Germania-Svezia-Danimarca

La Germania formerà una squadra congiunta con Danimarca e Svezia per indagare sulle perdite dei gasdotti Nord Stream. Il ministro dell'Interno tedesco, Nancy Faeser, ha detto al settimanale Bild am Sonntag di essere d'accordo con i suoi omologhi in Danimarca e Svezia su "un gruppo congiunto nel quadro delle leggi dell'Ue" comprendente membri dei tre paesi. "Tutte le indicazioni indicano un atto di sabotaggio nei confronti dei gasdotti del nord Stream", ha detto. Il team si avvarrà delle competenze della "marina, della polizia e dei servizi di informazioni", ha detto.

Finlandia: “La zona delle perdite è una discarica di armi chimiche”

L'Agenzia finlandese per l'ambiente (Syke) ha riferito che il bacino di Bornholm è la più importante discarica di armi chimiche nel Mar Baltico. Lo riferiscono i media finlandesi. Syke ha tuttavia precisato che probabilmente l'effetto delle perdite di gas sia modesto, poiché le armi si trovano a diversi chilometri di distanza dai siti della perdita. Gli effetti, ha aggiunto Syke, sono ancora incerti.

Cina all'Onu: “Seriamente preoccupati per le perdite del Nord Stream”

Le perdite di Nord Stream influenzeranno negativamente i paesi in via di sviluppo: Pechino è "seriamente preoccupata" per le esplosioni e le perdite nei gasdotti del sistema Nord Stream, ha affermato il vice rappresentante permanente cinese Geng Shuang in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'interruzione fisica del gasdotto a seguito delle perdite ha esacerbato la carenza di energia in Europa, ha detto. È probabile che i consumatori di tutto il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, risentano della conseguente volatilità dei mercati energetici e dell'impennata dei prezzi dell'energia, ha aggiunto. Se la versione di un attacco deliberato al Nord Stream fosse confermata, ciò costituirebbe un attacco a strutture civili transnazionali e condutture sottomarine in violazione dei trattati internazionali, ha aggiunto il rappresentante cinese.