Falso made in Italy, frode da 20 milioni di euro: 700mila scarpe prodotte in Cina, Albania e Romania

Una gigantesca frode da 20 milioni di euro, i finanzieri di Torino hanno scoperto 700mila scarpe spacciate come "made in Italy", di una nota azienda italiana, che stavano per essere messe in vendita fino a 200 euro per paio, ma la manifattura era cinese, rumena ed albanese. Dai controlli effettuati sui flussi doganali è emerso che la merce importata era etichettata infatti come italiana, in realtà prodotta e confezionata altrove a basso prezzo. Stoccata in un magazzino di Torino ed un altro - gigantesco - a Treviso.