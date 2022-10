Farah Dibah: "In Iran resiste la dottrina Khomeini, è sempre stato ossessionato dalle donne"

“Khomeini è sempre stato ossessionato dalle donne che in Iran non hanno il diritto di cantare, di ballare, di andare in bicicletta, allo stadio o studiare a scuola all'interno di classi miste. Non possono nemmeno lasciare il proprio Paese senza l'autorizzazione di un uomo, e la sua dottrina ancora resiste". Sono le parole di Farah Diba, moglie dell'ex scià di Persia, in un'intervista al settimanale francese Point de vue dalla sua casa di Parigi. L'ultima imperatrice dell'Iran scende in campo a favore della protesta del velo iraniana, esplosa nei giorni scorsi dopo la morte di Masha Amini, la giovane deceduta in un carcere di Teheran dopo essere stata arrestata per non aver coperto integralmente i suoi capelli. Farah Diba rammenta una storia che non è mai cambiata, che allunga i suoi tentacoli fino a oggi, ispirata da una dottrina impermeabile e radicata come quella disegnata dallo storico ayatollah sciita, padre dell'attuale Repubblica islamica.

"La morte di Mahsa Amini mi ha straziata, così come la scomparsa di tanti concittadini. Le donne scendono nelle strade per difendere i loro diritti e per la liberazione dell'Iran. Sono fiera e orgogliosa di loro e rimango comunque piena di speranza per il futuro dell'Iran", ha aggiunto l'ex-imperatrice.

Ad oggi sono almeno 185 le vittime in Iran, di cui 19 minori, dall'inizio delle proteste per Mahsa Amini, e per le altre vittime, tutte giovanissime, che sono seguite. Lo riferisce l'ong con sede a Oslo, Iran Human Rights (Ihr). Ma queste sono solo le ultime vittime della repressione sciita nella Repubblica islamica che sembra avere un'ostinazione particolare nell'opprimere il mondo femminile. Tra loro oltre a Masha Amini "morta per malattia" dice la polizia c'è Hadis Najafi "la ragazza con la coda" e ora Sarina Ismaïlzadeh, 16 anni, uccisa nella provincia di Alborz (nord-ovest) dalle forze di sicurezza, che ha sostenuto: "si è suicidata saltando da un edificio", stessa sorte forse toccata a Nika Shakarami, anche lei 16 anni, trovata dopo 10 giorni con il volto spappolato, ma la giustizia iraniana nega.

Intanto la Francia ha invitato i suoi concittadini a lasciare l'Iran. Secondo il Quai d'Orsay chi rimane si espone al rischio di "arresto arbitrari". La decisione arriva dopo che la televisione di Stato iraniana ha mostrato le presunte "confessioni" di due francesi arrestati e detenuti nel Paese da cinque mesi. Ieri Parigi non ha esitato a definire i due come "ostaggi di Stato". Si tratta di Cecile Kohler, del sindacato francese degli insegnanti, e del suo compagno, Jacques Paris, fermati il 7 maggio e accusati di lavorare per creare disordini nella Repubblica islamica. Nel video, Kohler si definisce "un agente del Dgse", l'intelligence di Parigi.

Prese di mira le ambasciate iraniane in alcuni paesi europei. "Non si nasconde il legame tra le aggressioni e il sostegno politico dell'occidente ai rivoltosi", ha detto il portavoce degli esteri Kanani commentando il tentativo fallito dell'aggressione rivolta all'ambasciatrice iraniana avvenuto all'interno dell'ambasciata di Danimarca da parte di una donna armata di coltello. L'ambasciatore danese a Teheran è stato convocato al ministero degli esteri per protestare contro l'attacco.