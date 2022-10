Fed, Michelle Bowman: "Avanti con i rialzi dei tassi d'interesse"

Il governatore della Federal Reserve, Michelle Bowman, ha dichiarato che se il livello dell'inflazione non inizierà a calare, la Fed continuerà a sostenere una politica aggressiva sui tassi d'interesse con altri aumenti. "L'inflazione è troppo elevata e credo fermamente che riportarla al nostro obiettivo sia una condizione necessaria per raggiungere la stabilità dei prezzi e una ampia occupazione su base sostenibile", ha affermato Bowman in un discorso che verrà pronunciato oggi a New York.