Festa del Cinema, premi speciali: "Anna Magnani" a Claudia Gerini e "Roma Videoclip" a Niccolò Fabi

Riflettori accesi su cinema e musica all’interno dello Spazio Regione Lazio – Roma Lazio Film Commission presso l’Auditorium Arte al Parco della Musica. Oggi infatti, alla Festa del Cinema di Roma, sono stati assegnati due Premi Speciali: quello della XIX Edizione di Roma Videoclip e quello della VIII Edizione del Premio Anna Magnani, diretti da Francesca Piggianelli, Presidente di Romarteventi.

Il premio dedicato alla Magnani è stato assegnato a Claudia Gerini, premiata “per le sue molteplici qualità artistiche”. L'attrice romana amata dal pubblico ed apprezzata dalla stampa ha ricevuto numerose candidature e, nel 2018, ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista al David di Donatello per il film Ammore e Malavita. Il suo ultimo film, da domani nelle sale e attualmente presentato alla Festa del Cinema di Roma, in anteprima nella sezione “Alice nella Città”, è Il ragazzo e la tigre, per la regia di Brando QuiIici.

Il premio Roma Videoclip è stato invece consegnato a Niccolò Fabi che ha ricevuto il riconoscimento per i suoi 25 anni di carriera e per il videoclip Andare oltre, diretto da Valentina Pozzi. Nel suo percorso artistico tanta musica, sperimentazione e un evidente avvicinamento al sound d'oltreoceano.

Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica ed è anche responsabile della sezione "canzone" presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini.

Con oltre 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la band Fabi, Silvestri, Gazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, è stato giudicato dalla critica uno dei più interessanti cantautori italiani.