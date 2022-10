L'evento "La transizione ecologica: sfide e opportunità in Italia e nel mondo" vedrà la presentazione di una pubblicazione dell’Alleanza, realizzata con il contributo degli Aderenti. L’evento sarà anche arricchito da collegamenti con corrispondenti della Rai dall’estero, che potranno raccontare la situazione “sul campo”. L’evento sarà trasmesso in italiano e in inglese con servizio di traduzione simultanea.