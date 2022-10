"Fidatevi di me", Truss tenta di ritrovare la presa sui Tories

Il discorso è stato brevemente interrotto da alcune attiviste di Greenpeace che hanno aperto uno striscione con scritto “ Who voted for this? ", chi ha votato per tutto ciò?. Il riferimento è alla direzione radicalmente intrapresa da Truss rispetto al suo predecessore Boris Johnson che ha vinto le ultime elezioni nel 2019.

Per molti dei presenti Truss, che ha ammesso di non essere la migliore tra le comunicatrici, è riuscita con il discorso di oggi a guadagnare un po' di tempo per ristabilire il proprio controllo sui Tories. "Sono pronta a fare scelte difficili. Potete fidarvi di me, farò quel che necessita. Lo status quo non è un'opzione. Ho tre priorità per la nostra economia: crescita, crescita e crescita", ha detto.

“Ci riuniamo in un momenti cruciale per il Regno Unito. Sono giorni tempestosi”, ha proseguito, facendo riferimento alla pandemia da Covid-19, alla guerra in Ucraina e alla morte della Regina Elisabetta II. “In questi tempi difficili dobbiamo fare un passo avanti. Sono determinata a fare sì che la Gran Bretagna superi la tempesta e a metterci su un cammino di maggiore forza”.

Il paese “sarà rimesso in carreggiata”, ha promesso, tutti i residui legami con l'Unione europea saranno "consegnati alla storia entro la fine di quest'anno", il sistema sanitario nazionale sarà rilanciato, così come le attività estrattive e il nucleare, per rafforzare l'indipendenza energetica dalla Russia.

Un mese si pensava a questo congresso come a un'incoronazione di Truss, ma tutto è cambiato da quando ha annunciato il piano per finanziare a debito un taglio fiscale da 45 miliardi di sterline (quasi 52 miliardi di euro): i mercati sono andati in tilt e i consensi per il partito sono crollati nei sondaggi.

La sterlina il 23 settembre, dopo l'annuncio del piano Truss, aveva raggiunto il suo minimo storico sul dollaro. La Banca d'Inghilterra era dovunta intervenire a sostegno del mercato obbligazionario perché non si innescasse una crisi economica generale. Lunedì scorso il governo ha rinunciato alla parte più impopolare del piano di bilancio, il taglio dell'aliquota sui guadagni superiori a 150.000 sterline (171.000 euro) all'anno. Ciò consentirà di risparmiare circa 2 dei 45 miliardi del pacchetto. ma per finanziare il resto occorrono profondi tagli alla spesa pubblica per pagare il resto, a detta di molti economisti.

"Tagliare le tasse è la cosa giusta da fare, moralmente ed economicamente", ha ribadito oggi Truss, aggiungendo che la portata della sfida che attende la Gran Bretagna è "immensa".

"Per troppo tempo, il dibattito politico è stato dominato dal modo in cui spartiamo una torta economica limitata. Invece, dobbiamo far crescere la torta in modo che tutti abbiano una fetta più grande. Ecco perché sono determinata ad adottare un nuovo approccio e ad uscire da questo ciclo di tasse elevate e bassa crescita". A

Alcuni parlamentari temono che Truss deciderà di sganciare i sussidi dall'inflazione, in un momento in cui milioni di famiglie stanno lottando con l'impennata dei prezzi. La premier, da parte sua, ha rivendicato la decisione di fissare un tetto ai prezzi dell'energia, come misura a sostegno dei più deboli. La presentazione del piano economico è stata fissata per il prossimo 23 novembre.

Infine, Truss ha assicurato che resterà "al fianco dei nostri amici ucraini, per tutto il tempo necessario. L'Ucraina può vincere, deve vincere e vincerà"