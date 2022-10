La nuova proprietà diserta il vertice, ex dipendenti Gkn entrano nel cortile Confindustria a Firenze

Circa 50 dipendenti della ex Gkn sono entrati nel cortile della sede di Confidustria a Firenze, in via Valfonda, sul retro della stazione di Santa Maria Novella, per chiedere agli industriali un maggiore impegno nella vertenza con l'attuale proprietà Qf, che fa capo all'imprenditore Francesco Borgomeo. Secondo quanto si apprende, la presenza dei manifestanti è durata circa un'ora e mezzo e si è svolta in modo ordinato e non ha causato al momento criticità. Domani è previsto un tavolo a Roma anche con rappresentanti confindustriali proprio sulla ex Gkn. Sul posto le forze dell'ordine, fra cui la Digos.

Secondo quanto appreso, il palazzo della Confindustria fiorentina oggi era vuoto, con tutti i dipendenti in smart working, per dei lavori che richiedevano il distacco della rete elettrica già programmati da tempo, e nella sede erano presenti solo gli operai preposti agli interventi. In una nota Confindustria Firenze sottolinea che, per quanto riguarda la vicenda Gkn, "sarà presente al tavolo nazionale preposto che è quello convocato, già da alcuni giorni”.

"Questo pomeriggio Qf non si è presentata alla riunione da noi convocata d'intesa con Mise e Ministero del lavoro, si è detta impossibilitata a partecipare. L'incontro voleva mettere le basi per la riapertura di un dialogo fra le parti, che come noto è mancato in queste settimane". Così Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, che aveva convocato un incontro in palazzo Strozzi Sacrati per offrire una sede istituzionale di mediazione fra azienda, organizzazioni sindacali e Rsu. Fare il punto sulle attuali situazioni di Qf e soprattutto agevolare l'incontro delle parti, essenziale alla procedura per la cassa integrazione straordinaria.

Una procedura avviata il 6 ottobre con richiesta formale dall'azienda agli organi competenti (istituzioni, organizzazioni sindacali e Rsu) ma anche un percorso complicato dalla formulazione stessa della richiesta di ammortizzatori, ritenuta dalle organizzazioni sindacali non rispettosa degli impegni assunti da Qf a gennaio per la reindustrializzazione. "Domani è già convocato dal Ministero del lavoro il tavolo procedurale per il ricorso alla cassa integrazione; auspico che almeno domani l'azienda si presenti e risponda alle domande che non abbiamo potuto fare oggi -conclude Fabiani -; il nostro obiettivo rimane comunque la reindustrializzazione del sito".