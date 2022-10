Investimenti per 4 miliardi nei prossimi 8 anni: il futuro ecosostenibile dello scalo di Fiumicino

Mentre Heathrow, a Londra, torna ad essere il primo aeroporto d’Europa (riposizionandosi ai livelli pre-Covid), nuove prospettive di crescita e sviluppo interessano il principale aeroporto italiano, il “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. L’amministratore delegato di AdR (Aeroporti di Roma), Fabrizio Troncone, annuncia infatti un futuro più smart per lo scalo intercontinentale e hub di ITA Airways. “Negli ultimi cinque anni siamo stati selezionati per quattro volte come il migliore aeroporto d'Europa” ricorda infatti Troncone. Ma le novità sono anche più recenti: è solo di giovedì scorso il primo test di volo con l’aerotaxi Volocopter, che dovrebbe collegare Fiumicino a Roma in 20 minuti per trasferire i passeggeri in partenza e in arrivo. “L'impatto economico è molto importante” spiega Troncone, aggiungendo: “Molti analisti parlano di quattro miliardi di euro in questo settore: si tratta di un mercato gigante. Non è un elicottero. È più sicuro, silenzioso, efficiente, elettrico: zero emissioni”.

Rainews Volocopter

De Vincenti: le prossime espansioni Risalgono sempre a giovedì scorso, 6 ottobre, le parole del presidente della società di gestione degli scali romani (oltre a Fiumicino, Ciampino), Claudio De Vincenti: dopo la grande espansione del Terminal 1 e del nuovo molo A, il manager ha preannunciato i lavori futuri: “Seguirà il rinnovo dei moli B e D, con un restyling architettonico e il potenziamento dei servizi. Entro il 2024, anche il Terminal 3 e l’area di imbarco E verranno migliorati ulteriormente. L’obiettivo è accogliere fino a 60 milioni di visitatori nel 2025”, l’anno del Giubileo, un grande evento dalle potenzialità altamente attrattive per Roma e l’Italia. Per non parlare della sfida dell’Expo per il 2030, un altro grande volano di crescita e sviluppo (se la candidatura della Capitale dovesse risultare vincente).

ANSA Nuova area d'imbarco di Fiumicino