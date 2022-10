Fmi: l'Italia ha fatto bene sul gas, ora servono sforzi per ridurre il debito

In Italia i rischi per l'approvvigionamento energetico "sono fortemente ridotti grazie alla forte risposta da parte delle politiche adottate, in particolare l'aumento delle forniture di gas" ottenuto differenziando gli approvvigionamenti e riducendo la dipendenza dalla Russia. A riconoscerlo, oggi è stato Alfred Kammer, direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, durante un briefing sull'economia europea. Ora c'è bisogno di "un pacchetto di misure mirate ed efficienti, anche trovando compensazioni per finanziarlo" sotto forma di tagli di spesa inefficiente. Allo stesso tempo deve continuare a esserci "un segnale di prezzo in modo che la domanda di gas sia compressa".

In generale, Roma fronteggia "una situazione complessa" per quanto riguarda le politiche economiche: "In una situazione di minore crescita e aumento dei tassi d'interesse, l'Italia dovrà essere molto concentrata sulla sua situazione di bilancio, sulla riduzione del rapporto debito/Pil nel solco del precedente Governo, e gli sviluppi più recenti richiederanno uno sforzo di bilancio più ambizioso", ha spiegato inoltre Kammer.

“Prospettive cupe per l'Unione europea”

In Europa, sotto la spinta della guerra in Ucraina e della crisi energetica, "le prospettive si sono fatte cupe con la crescita in discesa e l'inflazione destinata a restare elevata", ha inoltre spiegato Kramer, "i rischi per la crescita sono al ribasso e quelli per l'inflazione al rialzo", ha detto Kammer, e l'ipotesi di uno stop completo alle forniture russe, combinato con un inverno freddo, darebbe luogo a perdite del Pil fino al 3% in alcune economie dell'Europa centrale e orientale".

Gli stati europei, ha proseguito, devono realizzare un "consolidamento di bilancio" nel 2023 di fronte alla "sfida immensa" posta dalla necessità di contenere l'inflazione, e allo stesso tempo sostenere il potere d'acquisto, ha poi indicato, invitando a livello nazionale "misure molto mirate per sostenere le famiglie con redditi medio-bassi attraverso contributi forfettari sulle bollette". Al contrario, per le imprese "la sicurezza energetica è un problema europeo, che si affronta meglio congiuntamente facendo attenzione ad assicurare una parità di condizioni nel mercato unico".

L'Unione Europea ha contribuito con 100 milioni di euro al fondo dell'Fmi per la riduzione della povertà e la crescita a sostegno dei paesi più deboli in Africa, nel Caraibi e nel Pacifico. "Sono grata all'Ue per il continuo sostegno ai paesi a basso reddito che affrontano una crisi dopo l'altra", afferma il direttore generale del Fondo Kristalina Georgieva.

“Russia in recessione profonda”

"No, non è vero che la Russia uscirà dalla recessione. In Russia quest'anno e il prossimo ci sarà crescita negativa, e nel 2023 il Pil sarà inferiore del 10% a quanto ci aspettavamo prima della guerra, dunque siamo in una recessione profonda": questa la risposta di Kammer a una domanda di un cronista dell'agenzia russa Tass, che chiedeva se la Russia uscisse meglio dell'Europa dalla crisi economica indotta dalla guerra. "Lo scenario per l'Europa - ha precisato - vede una crescita inferiore, non una profonda recessione".