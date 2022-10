Folla delle grandi occasioni in via della Scrofa per l'incontro tra Meloni e Berlusconi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è arrivato nella sede di Fratelli d'Italia, in via della Scrofa, per incontrare Giorgia Meloni. Berlusconi è entrato in auto senza rilasciare dichiarazioni. Un faccia a faccia riservato per chiarirsi dopo le frizioni dei gironi scorsi. Al colloquio tra i due leader non sta partecipando nessun altro.

Sono prove di disgelo quelle in corso nel centrodestra, nella settimana decisiva per un accordo nella coalizione che possa portare alla formazione del nuovo governo. Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, dopo lo scontro aperto dei giorni scorsi, si sono sentiti ieri pomeriggio e si vedono oggi. Un dialogo che si era incrinato nel giorno del voto a palazzo Madama per l'elezione del presidente del Senato e che si era clamorosamente interrotto dopo la pubblicazione degli appunti di Berlusconi a causa dello scatto rubato da un fotoreporter, in cui il leader di FI descriveva Meloni con termini poco lusinghieri ("supponente, prepotente, arrogante e offensiva"). La replica di Meloni era stata altrettanto netta: "Manca un punto agli appunti di Berlusconi - aveva detto la leader di FdI - non sono ricattabile".

Il faccia a faccia di questo pomeriggio è a via della Scrofa, nel quartier generale di FdI, in un contesto decisamente inedito per il Cavaliere. Fino a poche settimane fa, e per lungo tempo, i vertici del centrodestra si erano sempre tenuti nelle residenze di Berlusconi, e gli ultimissimi incontri si erano svolti a Villa Grande, la residenza romana sull'Appia di proprietà del capo di FI. Era stata la stessa Meloni, prima del voto, a chiedere che i leader si incontrassero non più a casa Berlusconi, ma almeno in territorio neutro, ovvero alla Camera.

A spianare la strada a una probabile intesa è stata la nota diffusa ieri in serata dalla senatrice di FI, Licia Ronzulli, la cui designazione a un ministero di peso era stato considerato per ammissione dello stesso Cavaliere l'oggetto del braccio di ferro con Meloni. "Il caso Ronzulli non è mai esistito e comunque non esiste più'", ha detto la senatrice azzurra annunciando che FI salirà al Colle assieme agli alleati per le consultazioni. Anche Matteo Salvini, che nei giorni del braccio di ferro tra la leader di FdI e Belrusconi si è ritagliato un ruolo da mediatore, ha commentato a caldo la notizia dell'incontro dispensando "ottimismo".

La Russa è “convinto che andrà bene”

Chi in questo momento ha deciso di stare un passo indietro da tutto quello che agita la vicenda politica è il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa che, riguardo l'incontro tra Berlusconi e Meloni dichiara di non intervenire e dice: "Mi auguro che vada bene, l'Italia ha bisogno di un governo il più presto possibile". Quando gli è stato domandato se pensa ci siano le premesse perchè il confronto vada bene, La Russa ha affermato: "A leggere i giornali, sì".

Folla delle grandi occasioni

C'è anche il sosia ufficiale di Berlusconi, Gianni Cardia, a gironzolare in via della Scrofa, nei pressi della sede di Fratelli d'Italia dove Meloni e Berlusconi hanno deciso di incontrarsi e di parlarsi faccia a faccia. Intanto, a testimonianza del momento topico per la nascita del futuro governo di centrodestra, sono sempre più numerosi i cameraman, fotografi e cronisti assiepati sotto la sede di Fdi. Al punto che l'accesso alla sede FdI di via della Scrofa è stato blindato da forze dell'ordine e vigili urbani per la folla di giornalisti e curiosi presente in zona. Cronisti e curiosi sono stati fatti arretrare per liberare l'accesso carraio alla sede.

Intanto l'opposizione litiga per le vicepresidenze

C'è anche la partita delle vicepresidenze e degli altri incarichi per le opposizioni, con Renzi che attacca Pd e M5s a riempire le cronache politiche di queste ore.

Il Terzo polo accusa Pd e 5 Stelle di aver formato “un asse per escluderci dagli incarichi”. Ma anche all'interno dello stesso Pd le correnti dem sono in rivolta contro Letta e fanno saltare l'ipotesi di Zan alla Camera.