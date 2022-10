Kanye West e la passione per Hitler. "Voleva intitolare un album del 2018 al Fuhrer"

Kanye West continua a far parlare di sé, ma questa volta a raccontare sono, dice la Cnn, suoi ex collaboratori.

Secondo quattro membri del suo entourage artistico, il rapper, che nei giorni scorsi ha perso contratti milionari con marchi come Adidas e Balenciaga per i suoi commenti antisemiti e le provocazioni razziste, avrebbe parlato in più occasioni di Adolf Hitler e ammirato la propaganda nazista al punto di aver pensato di intitolare uno dei suoi ultimi album a "Hitler".

L'album è stato poi pubblicato nel 2018 con il titolo "Ye", una parola che ora usa come soprannome per riferirsi a se stesso.

“Se potesse, farebbe il tifo per Hitler” ha detto alla Cnn una fonte vicina a West che ha lasciato l'azienda del rapper con un accordo di riservatezza. "Elogiava Hitler dicendo che era stato incredibile che aveva accumulato così tanto potere, e poi andava avanti a parlare delle grandi cose fatte dal regime nazista per il popolo tedesco", ha aggiunto l'ex collaboratore. Il rapper, secondo le fonti della Cnn, raccontava di aver letto "Mein Kampf" esprimendo aperta ammirazione per i nazisti e la propaganda del regime.

Tutte le fonti hanno chiesto direstare anonime per timore di ritorsioni. La Cnn ha chiesto anche un commento a West che non ha ancora risposto.