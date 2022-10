Formula 1 in Giappone: pole a Verstappen, poi Leclerc e Sainz

La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp del Giappone di Formula 1,in programma domani sul circuito di Suzuka. Secondo tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, a soli 10 millesimi; terzo l'altro ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz, a 57millesimi. La direzione di gara adesso dovrà valutare una manovra di ostacolo a Norris nella Q3.



Verstappen è sotto investigazione al termine della sessione di qualifiche del Gp del Giappone, chiusa in pole position. Il campione della Red Bull nel giro di lancio, mentre scaldava le gomme, ha rischiato di colpire Norris che lo superava. Verstappen rischia di essere penalizzato in griglia di partenza. "Stavo andando piano - ha raccontato - cercavo di riscaldare le gomme, c'è stato un piccolo spavento, lui ha cercato di evitarmi e per fortuna non è successo nulla".