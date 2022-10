Gp del Messico. Pole di Verstappen. Ferrari deludenti: quinto Sainz, settimo Leclerc

Non molla l'acceleratore il campione del mondo Max Verstappen della Red Bull che conquista il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp del Messico. L'olandese ha girato in 1:17.775 e partirà quindi in pole position. Dietro di lui George Russell al volante della Mercedes; terzo tempo per l'altro pilota delle 'Frecce d'argento', il pluricampione del mondo Lewis Hamilton. Sul fronte Ferrari, solo quinto tempo per Carlos Sainz, addirittura settimo Charles Leclerc. Tra le due rosse, l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas.

Tutt'altro stato d'animo in casa Ferrari. "Il bilancio di oggi non è buono - ha dichiarato Charles Leclerc - . Non sono completamente contento. Sta succedendo qualcosa di strano perché perdiamo nel rettilineo. La guidabilità non è perfetta. In particolare - ha proseguito - non è perfetto come il motore scarica la potenza. Se la macchina prende gas non risponde alle mie richieste. Perciò spero di riuscire a trovare la miglior guidabilità della macchina. Lo sapevamo che la Mercedes e la Red Bull avevano tanto in più rispetto a noi. Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra. Vincere? Vorrei capire - chiosa Leclerc - cosa sta succedendo alla macchina più che pensare alla vittoria".