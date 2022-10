Verstappen pigliatutto: vince anche in Messico. Quinto Sainz, sesto Leclerc

Non si ferma, e non ha alcuna intenzione di fermarsi Max Versappen che sale sul gradino più alto del podio anche in Messico. L'olandese, che scatta dalla pole position al comando della corsa, controlla senza patemi anche il vecchio rivale Lewis Hamilton togliendo la soddisfazione di vincere in casa al compagno di squadra messicano Sergio Perez, terzo alla fine dietro all'inglese della Mercedes. Ferrari indietro tutta, con Carlos Sainz e Charles Leclerc rispettivamente solo quinto e sesto al termine di una corsa opaca per la scuderia di Maranello che ora deve inchinarsi in termini di prestazioni anche alle Stelle d'Argento. Pure George Russell chiude davanti alle Rosse, al quarto posto.

Fin dai primi giri l'olandese piazza un ritmo quasi insostenibile per i suoi diretti avversari: solo la Mercedes di Hamilton riesce a rimanere in scia per un po' con due giri veloci consecutivi, mentre si staccano l'altra Red Bull di Perez e la Stella d'Argento di Russell. In chiara difficoltà le Ferrari che già all'inizio non riescono a mantenere la stessa andatura del 'trenino' di testa: dopo venti giri le Rosse prendono ben venti secondi da Verstappen al comando senza problemi. Intorno a metà gara comincia il valzer dei pit-stop con le Red Bull a montare le gomme medie, stessa cosa per le Ferrari, mentre le Mercedes vanno con le hard. Al termine dei cambi di pneumatici la musica non cambia, con la Red Bull di Verstappen che va sempre più forte arrivando fino in fondo alla gara con un ampio margine sulla Mercedes di Hamilton e il messicano Perez. Dalle Ferrari nessun sussulto ed una prova incolore che rimette in gioco anche il secondo posto nel campionato costruttori.