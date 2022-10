GP degli Stati Uniti, Sainz subito fuori

Subito fuori Carlos Sainz nel circuito statunitense. Il pilota della Ferrari, in pole nella griglia di partenza, è stato bruciato in avvio di Gran Premio da Max Verstappen su Red Bull e dopo poche curve la rossa di Maranello è stata colpita dalla Mercedes di George Russell: rottura del radiatore e gara finita per lo spagnolo. Per Russell cinque secondi di penalità su decisione dei commissari di gara.

Al 28esimo dei 56 giri previsti in testa sempre Verstappen seguito da Hamilton su Mercedes, terzo l'altro pilota Red Bull Perez e Leclerc su Ferrari.