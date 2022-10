Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio per la prima volta (senza nascondersi)

Ricominciano da dove tutto ha avuto inizio, almeno sui giornali. Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi sono stati avvistati allo stadio. Questa volta però non all'Olimpico di Roma (dove erano nati i primi sospetti sulla loro relazione), ma a Monaco, e non più seduti a tre file di distanza, ma accanto: maglietta scura per entrambi e “fedina” gemella al dito.

Il Pupone non è sfuggito alle telecamere di Canal+ che lo hanno immortalato allo stadio Louis II, nel Principato di Monaco, durante Monaco-Clermont.

A pochi giorni dalla prima udienza legata alla separazione del calciatore dalla moglie Ilary Blasi (già etichettata come “borse contro Rolex”) e dopo qualche video postato sui social durante una festa in un locale di Roma, Totti e Noemi non si nascondono più.

E chissà se questa nuova apparizione in pubblico contiene un messaggio in codice rivolto alla conduttrice tv che si è immortalata qualche giorno fa nel “tempio” di Trigoria, regno della leggenda giallorossa. Era andata a vedere una partita del figlio Cristian, che gioca nella Roma under 18, compiendo però un'invasione di campo forse non gradita.