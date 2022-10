Francobolli per Erminio Macario, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Sono le Poste Italiane a comunicare l'emissione da parte del ministero dello Sviluppo economico due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "le Eccellenze dello spettacolo", dedicati a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e a Macario relativi al valore della tariffa B pari a 1,20 euro per ciascun francobollo.

Avranno una tiratura di trecentomila quindici esemplari per il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e trecentomila venti esemplari per il francobollo dedicato a Macario. Foglio da quarantacinque esemplari per il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e ventotto esemplari per il francobollo dedicato a Macario. I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il francobollo dedicato a Macario.