I militari ucraini sono preoccupati per le interruzioni del sistema Starlink, fornito da Elon Musk

Starlink non funziona più come prima, in modo affidabile, in Ucraina: lo stanno segnalando numerosi militari di Kiev, che denunciano interruzioni del sistema satellitare proprio lungo la linea del fronte, il che sta creando grossi ostacoli negli sforzi per liberare il territorio dalle forze russe.

Lo scrive il Financial Times, che ha sentito fonti dell'amministrazione civile e dell'esercito ucraino. Il sistema Starlink, realizzato da SpaceX, la società aerospaziale di Musk, è una costellazione di satelliti collegati a dei terminali terrestri che in questi mesi di guerra ha aiutato a mantenere 'on-line' l'Ucraina.

Migliaia ne sono stati acquistati dal governo degli Stati Uniti e altri sono stati finanziati in crowdfunding da donatori per aiutare le truppe ucraine a far funzionare droni, ricevere aggiornamenti di intelligence e per comunicare tra loro in aree a copertura incerta. I sistemi forniscono anche Internet per i civili ucraini. Secondo Musk, in realtà i terminali donati o acquistati dagli Usa sono solo una piccola percentuale e l'operazione costerà a Space X più di 100 milioni di dollari a fine anno.

Secondo le fonti del Ft, alcune interruzioni del servizio hanno provocato una "catastrofica" perdita di comunicazione nelle ultime settimane. Non è chiaro se l'interruzione del servizio sia dovuta a problemi tecnici o sia intenzionale. La scorsa settimana il miliardario americano ha proposto un piano di pace per l'Ucraina che ha fatto irritare Kiev per aver invitato i suoi 'follower' a votare sulla sua proposta. Musk ha proposto nuovi referendum di autodeterminazione supervisionati dall'Onu nei territori annessi alla Russia, la garanzia dell'approvvigionamento idrico in Crimea, la rinuncia dell'Ucraina a quella penisola e il fatto che si debba dichiarare un Paese neutrale.

Secondo un alto funzionario del governo ucraino con conoscenza diretta molti dei problemi sono stati segnalati quando i soldati ucraini erano impegnati nelle linee al fronte a contatto con le forze russe, quando hanno liberato porzioni di territorio e alcuni durante battaglie campali, ha detto il funzionario, parlando in condizione di anonimato.

La maggior parte dei malfunzionamenti nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, ma si sono verificati anche lungo la linea del fronte a Kharkiv orientale, Donetsk e Luhansk, ha detto il funzionario. Non tutte le fonti hanno riportato malfunzionamenti, come hanno raccontato militari che avevano appena liberato territori nelle zone di Izyum e di Kherson.

Roman Sinicyn, coordinatore della Serhiy Prytula Charity, una fondazione che dona i sistemi Starlink alle forze armate ucraine, ha detto che il problema potrebbe verificarsi perché SpaceX sta cercando di prevenire il suo uso improprio da parte delle forze russe. E questo spiegherebbe perché i problemi si verifichino soprattutto nelle aree di contatto con le forze russe

Elon Musk e SpaceX non hanno risposto alle richieste di commento. Su Twitter Musk ha scritto: "Quanto sta accadendo sul campo di battaglia è classificato".