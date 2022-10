Gas ai minimi da giugno

Gas ancora in calo in apertura alla Borsa di Amsterdam: 93,5 euro al Megawattora a un'ora dalla partenza degli scambi, è il prezzo più basso dall'8 di giugno, sulla scia delle attese sul tetto al prezzo e anche sui livelli degli stoccaggi europei.



Materie prime che continuano a influenzare ed essere influenzate dall'andamento dei mercati che però in questo periodo risentono soprattutto delle aspettative sulle mosse delle banche centrali: questa è la settimana della Bce che Giovedì potrebbe portare il tasso di riferimento a 200 punti base.



Ma è anche stagione di conti trimestrali delle società quotate. Le borse europee stamane sono poco sopra la parità (Milano a +0,35%), a parte Londra che invece è di poco in territorio negativo.

Fronte Asia dopo il crollo del lunedì di Hong Kong e le vendite sui mercati cinesi, stamane un leggero recupero ma l'unica a chiudere sopra la parità per ora è Tokyo.