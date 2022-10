Gas, Cingolani: "Stoccaggi pieni. L'Italia è in sicurezza ma avremo problemi sui prezzi"

Con le scorte di gas l'Italia è in sicurezza, gli stoccaggi sono pieni ma avremo un problema sui prezzi. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a un webinar di Rcs Academy su Repower Eu.

“Abbiamo messo in sicurezza il Paese, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla. Gli stoccaggi sono pieni. Avremo problemi sui prezzi, ma se il 20 si conclude bene sul price cap, avremo risolto la situazione. Purtroppo non toglieremo la sofferenza a famiglie e imprese. Il price cap l'avevamo proposto mesi fa. La Commissione europea è stata lenta, poi ha accelerato. Speriamo anche che la guerra finisca”, ha detto il ministro.

Sull'entrata in funzione del rigassificatore di Piombino “sicurezze non ne ho”, ha detto il ministro. “Spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende da quello. Se avremo la nave rigassificatrice e non riusciremo a usarla, sarà un suicidio. C'è un problema nimby (“not in my backyard”, protesta delle comunità locali, ndr), e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità. Io sono stato chiaro: la nave resterà lì 3 anni, poi la sposteremo in un sito non invasivo".

"Probabilmente il price cap sarà un intervallo entro il quale il Ttf (mercato virtuale del gas di Amsterdam, ndr) potrà variare senza avere questi picchi di volatilità assurdi. Direi che su questo stiamo convergendo, venerdì scorso ci sono stati gli ultimi allineamenti in videoconferenza. Stasera ci sarà una riunione informale dei ministri dei paesi più energivori. Credo che si possa giungere a una soluzione di compromesso che contribuirà a limitare fortemente i costi".

"L'assurdo di questa vicenda è che il gas c'è, ma il prezzo è aumentato", ha proseguito Cingolani. "Noi esportiamo, eppure il prezzo rimane altissimo. La verità è che abbiamo pagato follemente le quotazioni del gas di una borsa che non è realistica. Il Ttf è totalmente sganciato dalla realtà. C'è una volatilità pazzesca. Stiamo pagando questa cosa e un ritardo nell'agire. Non stiamo pagando una reale mancanza di gas".

"Abbiamo parlato molto del price cap con tutti i paesi europei - ha aggiunto il ministro - direi che piano piano ci sono venuti dietro. Mesi fa eravamo soli, adesso la stragrande maggioranza dei paesi vuole un meccanismo di limite al costo. È un anno che martelliamo su questa cosa. La soddisfazione è che alla fine ce li siamo portati tutti quanti dietro, l'insoddisfazione è che un anno è troppo".

"Per me è sicuramente la fine" della esperienza di governo, "perché penso che ci sia un tempo per i tecnici e un tempo, che credo sia giunto, in cui il parlamento si debba riappropriare delle sue prerogative e fare le sue scelte politiche. Io credo di aver fatto quello che potevo, ce l'ho messa tutta. Probabilmente non sarà stato abbastanza, ma credo che il mio tempo sia finito".