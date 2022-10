Assorisorse: la produzione nazionale di gas potrebbe raddoppiare

Secondo i dati del Ministero della Transizione ecologica (che presto cambierà il nome in Ambiente e Sicurezza energetica), l’ Italia ha riserve di metano per circa 112 miliardi di metri cubi , fra mare e terra: 45,775 miliardi certi, 45,901 probabili, 19,912 possibili.

Le trivelle attualmente attive, secondo Assorisorse, sono una novantina fra terra e mare, in 15 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Sono escluse solo Liguria, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sardegna.

Il 70% dei pozzi sono gestiti da Eni, il 16% da Royal Dutch Shell, il resto da società minori.

A terra le trivelle sono concentrate in Lombardia ed Emilia Romagna, poi sulla costa adriatica fino alla Puglia, in Basilicata, in Calabria intorno a Crotone, in varie zone della Sicilia.