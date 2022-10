Gazprom: la Russia riprenderà le forniture di gas all'Italia

Dopo 4 giorni di passione, con il rischio di ridurre il flusso che serve a riempire gli stoccaggi, decisivi per affrontare l'inverno. Gazprom e gli acquirenti di gas dall'Italia, hanno trovato un accordo sulle forniture ed il trasporto del gas russo, il gigante energetico russo: " accordo sul formato di cooperazione tra i cambiamenti normativi in Austria alla fine di settembre ".

Dal 1 ottobre erano stati azzerati i flussi verso l'italia, suscitando preoccupazione per la sospensione delle forniture a Tarvisio, dove arriva il gasdotto Trans Austria Gas Pipeline (Tag). Due giorni dopo, l'Ad dell'Eni, Claudio Descalzi, aveva dichiarato - a margine dell'Eni award 2022 - che Gazprom "avrebbe dovuto pagare una garanzia monetaria per il passaggio di gas al trasportatore austriaco che porta il gas in Italia, e che prima non c'era". Il numero uno dell'Eni aveva confidato di risolvere il problema in capo ad una settimana, e così sembra essere avvenuto.