S&P taglia l'outlook sull'economia britannica da stabile a negativo

L'agenzia di rating S&P Global ha tagliato da “stabile” a “negativo” l'outlook sui rating sovrani della Gran Bretagna confermandoli ad AA/A-1+. La decisione, spiega l'Agenzia, segue l'annuncio del piano di tagli fiscali del governo britannico. S&P ricorda che il piano ha causato un forte deprezzamento della sterlina e ha spinto la Bank of England ad intervenire per garantire la stabilità finanziaria.

Non solo, ma secondo gli esperti il deficit salirà ad una media del 5,5% del Pil all'anno nel 2023-2025 (6% quest'anno), mentre il debito continuerà a salire. Il Pil calerà ed infatti l'economia entra in "recessione tecnica" e nemmeno nel 2023 farà meglio in quanto segnerà il -0,5%.