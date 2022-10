Genova, i lavoratori Ansaldo bloccano l'ingresso dell'autostrada: presidi e cortei

Hanno bloccato le rampe d'accesso al casello di Genova Ovest i lavoratori di Ansaldo Energia, a Genova, in presidio per chiedere a Cassa depositi e prestiti un impegno formale che “riconosca l'importanza strategica dell'azienda, e le intenzioni di ricapitalizzazione urgente”, per salvare lo stabilimento genovese dalla crisi esplosa a fine agosto .

"Preocupazione per tagli occupazionali" La preoccupazione dei sindacati è che in cambio di una ricapitalizzazione Cassa Depositi e Prestiti possa chiedere una riorganizzazione del lavoro con tagli occupazionali. L'incontro di ieri in Prefettura "è andato malissimo - hanno ricordato le Rsu - il prefetto ci ha detto che siccome la liquidità minima di Ansaldo Energia è sotto di 36 milioni, Cdp ha fatto sapere che ci metterà quelli, ma si tratta di soldi che erano dovuti fin dalla ricapitalizzazione del 2019 e che fra l'altro sarebbero stati 50 milioni e non 36".

Al momento il traffico è bloccato nel quartiere di Sampierdarena, raggiunto dai lavoratori in corteo, così come la sopraelevata di Genova. L'intenzione è quella di rimanere in presidio fino a che non ci sarà notizia di un impegno formale.

Le organizzazioni di rappresentanza parlano di "stato di pre-fallimento per l'azienda", denunciando l'assenza di commesse per il 2023, con uno scarico di 200 mila ore di lavoro già da marzo. La manifestazione - ancora in corso - prosegue. I dipendenti hanno bloccato anche via Cantore, l'arteria centrale della delegazione di Sampierdarena, ed in tutta la città il traffico è andato in tilt.



Poco prima dell'inizio del corteo, sull'autostrada A7 Serravalle-Genova é stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la A10 Genova-Savona e Genova Ovest verso Genova per la manifestazione. "Resta chiusa inoltre l'entrata di Genova Ovest". Ad annunciarlo Aspi in una nota.

"Attualmente si registrano 3 chilometri di coda in A10 in direzione Genova a partire da Genova Pegli e 2 km di coda inA7 verso Genova.

-Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, si consiglia di uscire a Genova Aeroporto.

-A chi da Genova è diretto verso Livorno si consiglia di entrare in A12 alla stazione di Genova est, a chi è diretto verso Savona di entrare a Genova Aeroporto.

-A chi è diretto verso Milano, si consiglia di entrare a Genova Bolzaneto.