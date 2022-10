Georgieva: "L'economia mondiale è come una nave in acque agitate. Servono risposte adeguate"

"La nostra economia mondiale è come una nave in acque agitate", così ha esordito Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, nel suo discorso all'università di Georgetown a Washington. "In meno di tre anni abbiamo vissuto shock, dopo shock, dopo dopo shock. Prima il Covid. Poi l'invasione russa dell'Ucraina e ancora i disastri climatici in tutti i continenti. Questi shock hanno inflitto danni incommensurabili alla vita delle persone" ha detto la Georgieva, aggiungendo che "il loro impatto combinato sta guidando un'impennata globale dei prezzi, in particolare su cibo ed energia, causando una crisi del costo della vita", mentre la frammentazione geopolitica rende difficile rispondervi adeguatamente.

Mantenere la rotta per ridurre l'inflazione

Tra le azioni che è necessario intraprendere per stabilizzare l'economia globale, c'è quella di "mantenere la rotta per ridurre l'inflazione". Così Kristalina Georgieva, all'Annual Meeting Curtain Raiser alla Georgetown University. "In questo frangente il costo di un passo falso può essere enorme", rimarca. "Un inasprimento non sufficiente causerebbe il disancoraggio e il radicamento dell'inflazione, il che richiederebbe tassi di interesse futuri molto più elevati e sostenuti, causando enormi danni sulla crescita e danni ingenti alle persone. D'altra parte, inasprire la politica monetaria troppo e troppo velocemente, e farlo in modo sincronizzato tra i paesi, potrebbe spingere molte economie in una recessione prolungata"

Rischi di recessione in aumento

Nel nostro World Economic Outlook aggiornato la prossima settimana "segnaleremo che i rischi di recessione sono in aumento. Stimiamo che i Paesi che rappresentano circa un terzo dell'economia mondiale subiranno almeno due trimestri consecutivi di contrazione in questo o nel prossimo anno. E, anche quando la crescita è positiva, sarà avvertita da migliaia di persone come una recessione a causa della contrazione dei redditi reali e dell'aumento dei prezzi".

Nuovo taglio stime Pil per prossimo anno

"Abbiamo già tagliato le nostre stime di crescita tre volte, a solo il 3,2 percento per il 2022 e il 2,9 percento per il 2023. E come vedrete nel nostro World Economic Outlook aggiornato la prossima settimana, taglieremo le previsioni di crescita per il prossimo anno". "È urgente stabilizzare l'economia, date le prospettive globali in peggioramento".

Viviamo un cambiamento fondamentale dell'economia globale

"Stiamo vivendo un cambiamento fondamentale nell'economia globale: da un mondo di relativa prevedibilità, con una cooperazione economica internazionale, bassi tassi di interesse e una bassa inflazione, a un mondo più fragile con una maggiore incertezza, una maggiore volatilità economica, scontri geopolitici e disastri climatici più frequenti e devastanti, un mondo in cui qualsiasi il Paese può essere portato fuori rotta più facilmente e più spesso".