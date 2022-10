Ghiaccio troppo sottile: problemi per la Spedizione Italiana in Antartide

Un imprevisto complica le prime fasi della XXXVIII Spedizione Italiana in Antartide. Per la prima volta il ghiaccio marino davanti alla base italiana Mario Zucchelli sul Mare di Ross è risultato troppo sottile per fare atterrare sulla banchisa l’aereo cargo C130J dell’Aeronautica Militare, importantissimo per il trasporto del personale, dei viveri e del materiale.

La situazione appariva critica già dalle immagini satellitari acquisite nelle ultime settimane. Le misure effettuate sul posto dai primi tecnici arrivati pochi giorni fa hanno confermato che l’estensione del ghiaccio marino è molto inferiore alla norma e che lo spessore della poca banchisa presente è molto ridotto: poco più di un metro contro i due metri usuali. Con ogni probabilità è colpa di diversi episodi di vento molto forte avvenuti nei mesi scorsi, tempeste che hanno ripetutamente frammentato il ghiaccio e lo hanno portato al largo, impedendo il suo consolidamento.

I responsabili del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, finanziato dal MUR e coordinato dal CNR per le attività scientifiche e dall’ENEA per l’attuazione logistica delle spedizioni, stanno cercando di adattarsi e di limitare al massimo le conseguenze sulla Spedizione, che coinvolgerà 240 persone. “Stiamo prendendo accordi con il Programma Antartico Americano con cui abbiamo ottimi rapporti di collaborazione, per valutare tutte le opzioni possibili, deviando sulla base americana di McMurdo situata a 350 km di distanza, parte delle operazioni aeree necessarie a trasportare il personale scientifico-logistico ed il cargo necessario - dice Elena Campana, responsabile dell’Unità Tecnica Antartide dell’ENEA - Inoltre unitamente ai tecnici dell’Aeronautica Militare, valuteremo la possibilità di poter utilizzare la pista di atterraggio in ghiaia di Boulder Clay, in fase di completamento delle lavorazioni”.

“I voli intercontinentali provenienti da Christchurch in Nuova Zelanda saranno necessariamente rimodulati verso la stazione americana di McMurdo. – aggiunge il capo spedizione, Gianluca Bianchi Fasani dell’Unità Tecnica Antartide dell’ENEA – Personale e materiali saranno da lì trasferiti presso la stazione Mario Zucchelli a bordo del Basler BT-67 a nostra disposizione. Al momento abbiamo in corso uno scambio di servizi con il Programma Americano mettendo a loro disposizione il nostro Hercules per il trasporto cargo e ricevendo in cambio sui loro vettori passaggi per il personale. Ovviamente questo si traduce in un significativo incremento dello sforzo logistico. Cercheremo comunque di garantire il corretto svolgimento delle progettualità programmate”.