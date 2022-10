"Ragazza italiana arrestata in Iran", appello del padre. Verifiche in corso dalla Farnesina

Verifiche sarebbero in corso da parte della Farnesina: da quattro giorni si sarebbero perse le notizie di Alessia Piperno, una ragazza romana di 30 anni che era in viaggio in Iran, secondo un post - poi rimosso - su Facebook del padre, sarebbe stata arrestata dalla polizia a Teheran, "mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno assieme a degli amici".