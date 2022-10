Gianfranco Fini torna in tv: "Il Pd elabora il lutto della sconfitta, ha sottovalutato l'avversaria"

"Ho votato per Giorgia Meloni e lo confermo, ma "Ispiratore no, Meloni non ha bisogno di essere ispirata", ha detto Gianfranco Fini ospite di "Mezz"ora in più su Raitre.

L'ex leader e fondatore di Alleanza Nazionale torna in tv intervistato da Lucia Annunziata e parla a tutto tondo della destra italiana di allora e di oggi alla luce della fiducia al nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. L'ex presidente della Camera che parla di Meloni coniugandola al femminile “mi viene piu spontaneo dire la presidente, ma capisco chi dice il presidente” riconosce la vittoria dell'ex alleata nelle fila della destra italiana: "È evidente che avendo Fdi raccolto più volti di Lega e Fi messi insieme è in una posizione di centralità. Questo è un governo di destra-centro e questo mette in agitazione gli alleati".

Alleati come Matteo Salvini che "È un uomo pragmatico ma ho un solo ricordo di un fugace incontro in una trasmissione televisiva”. E sul leader della Lega dice: "Come si fa a non essere inquieti quando si perdono così tanti voti e il partito che guidi ti riconferma? Salvini avverte questa responsabilità perché il voto è stato uno shock" e "l'inquietudine lo porta ad alzare bandiere identitarie", cosa che invece "non ha capito la sinistra" che "rimane politicamente corretta, rimane grigia e prevedibile".

Sollecitato a ricordare l'epoca della fondazione del partito di Fratelli d'Italia, nel 2012, il settantenne ex-leader politico sottolinea che in fondo "il simbolo di Fdi non è quello del Movimento sociale ma è quello di Alleanza nazionale" e che quella fiamma tricolore è rimasta a simbolo della destra post-fascista ma "chiuso con Fiuggi" anche quando "Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, fraternamente amico da tanti anni, non mi seguono e danno vita alla casa della destra. Oggi devo dire che avevano ragione loro e non io".

“È chiaro che il congresso di Fiuggi e i comportamenti conseguenti, come il viaggio in Israele, determinarono per An una magggiore assunzione di responsabilità, con l'ambizione di essere destra con cultura di governo”. Perchè “Quando naque Fdi vi era scetticismo totale verso la destra. Io stesso dicevo ma dove vanno? L'accusa che mi veniva mossa - e per quello dico avevate ragione - era quella di aver posto fine alla destra autonoma.” E dunque "Alleanza nazionale era la casa di chi si ritrova in certe idee, in una visione. Quello è il testimone caduto, non il fascismo che non c'entra nulla". Quella era l'epoca in cui si puntava - dice Fini - alla creazione e alla nascita del bipolarismo italiano ma "Creare il Pdl fu un errore enorme che non perdono a me stesso , credevamo nel bipolarismo, pensavamo fosse naturale dare vita a un rassemblement della destra" ma "quel movimento finì come finì".

Se c'è un consiglio per Giorgia Meloni, Gianfranco Fini lo individua nella annosa battaglia per i diritti civili. Si tratta di "una materia importante e delicata quando si agisce su due temi che sono la famiglia e l'orientamento sessuale. Si confrontano elementi di forte identità culturale e religiosa. L'atteggiamento deve essere laico da parte delle istituzioni. In Italia su questi argomenti l'opinione pubblica si è sempre divisa. Il ministro Roccella vedremo cosa farà", ma ricordo che era "una dei parlamentari che promise di promuovere un referendum per abrogare le unioni civili". Francamente su questo ci andrei "piano. I governi dovrebbero dire è il parlamento che si deve occupare di questi temi".

Sulla gestione della pandemia da coronavirus Fini dice che sarebbe "meglio che le mascherine per i medici negli ospedali rimangano obbligatorie".

Infine a chi lo vorrebbe di nuovo in prima linea in politica: "Ringrazio gli amici, ma non ho nessuna intenzione di tornare in politica, di chiedere una tessera. Si può lavorare tranquillamente senza avere incarichi".