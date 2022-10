Giappone: razzo spaziale Epsilon si autodistrugge per avaria

L'agenzia spaziale giapponese ha inviato un ordine di autodistruzione al suo razzo Epsilon dopo un lancio fallito. Lo riferiscono l'emittente pubblica NHK e altri media locali.

L'Agenzia giapponese per l'esplorazione aerospaziale (JAXA) non è stata in grado di confermare immediatamente le notizie, secondo le quali ci sarebbe stato un problema che avrebbe impedito al razzo di volare in sicurezza. Il live stream della JAXA del lancio dal centro spaziale di Uchinoura, nella regione meridionale di Kagoshima, è stato interrotto e i presentatori hanno detto che c'era stato un problema, senza fornire altri dettagli.

La NHK e altri media hanno dichiarato che si tratta del primo lancio di razzo fallito in Giappone dal 2003. Il razzo Epsilon a combustibile solido è in servizio dal 2013 ed è stato lanciato con successo cinque volte.