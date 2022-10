Giornata del risparmio, Mattarella: "Difenderlo è un dovere costituzionale"

“Un clima di incertezza caratterizza, quest’anno, la Giornata Mondiale del Risparmio. A fronte delle sfide molto impegnative che si presentano davanti a noi - prima fra tutte la condizione di guerra intrapresa dalla Federazione Russa contro l’Ucraina con le sue conseguenze - la tutela e la valorizzazione del risparmio assumono un significato particolare”.

Apre con queste parole il messaggio di Sergio Mattarella inviato a Francesco Profumo, Presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. “La pace va pazientemente costruita e garantita ogni giorno in ogni società civile e appare evidente, in questo senso, il ruolo del risparmio e dei suoi impieghi come motore di stabilità, sviluppo e strumento di coesione sociale” - ha proseguito il presidente della Repubblica, che ha aggiunto: “La difesa del valore dei redditi e del risparmio contro la crescita dell’inflazione, dovuta all’impennata del costo dell’energia e degli altri beni di prima necessità, appare, dunque, più che mai, un compito primario al quale la Repubblica è tenuta per Costituzione”.

“Una responsabilità accresciuta deve essere percepita dalle banche e dagli altri operatori finanziari in questa direzione: non si farà mai abbastanza per rafforzare la resilienza di individui e imprese, specie del tessuto medio-piccolo. Nell’era dell’incertezza la fiducia è merce preziosa, indispensabile per la ripartenza: offrire un clima positivo e una rete di sicurezza è responsabilità che non può essere evasa”, ha concluso Sergio Mattarella.

L'intervento di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia

E in occasione della 98ma giornata mondiale del Risparmio arriva anche l’intervento di Ignazio Visco che ricorda come l’elevata incertezza del quadro economico mondiale richieda di procedere in modo graduale sul rialzo dei tassi ufficiali della Bce" che "dovrà proseguire per attenuare il rischio del persistere di un'elevata inflazione".

Per il governatore della Banca d'Italia non bisogna "sottovalutare il pericolo che il deterioramento delle prospettive economiche si riveli peggiore del previsto, rendendo sproporzionato un passo eccessivamente rapido nella normalizzazione dei tassi ufficiali".

Quindi, l’annoso problema dei mutui: “Se le conseguenze redistributive e allocative dei maggiori costi dell'energia non possono essere ignorate, i margini per l'erogazione di aiuti a famiglie e imprese saranno verosimilmente molto più limitati che negli ultimi due anni; possono essere ampliati con la riduzione di altre spese".

Infine, un richiamo a essere cauti in merito alla notizia della crescita del Pil: si tratta di un "dato provvisorio" che oggi indica un "aumento ancora sostenuto dal recupero del settore servizi, quello più colpito dalla pandemia". Secondo Visco la crescita comporta "da un lato un aumento meccanico nel rialzo delle stime, dall'altro spinge, in ogni caso alla prudenza nell'indicazione di stime puntuali nel contesto di grande incertezza come l'attuale".