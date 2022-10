Si celebra la Giornata mondiale degli animali: benessere e diritti

Il 4 ottobre in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale degli animali. Una ricorrenza istituita nel 1931 in onore del patrono degli animali San Francesco d’Assisi: un’occasione per celebrarli, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salvaguardia e difesa dei loro diritti e del loro benessere. In Italia, dove sono promossi la cultura del rispetto e della cura degli animali da compagnia, più di 4 abitanti su 10 possiedono un animale d’affezione. Molto più di semplici animali domestici, sono parte integrante di milioni di famiglie. Tantissimi sono i personaggi noti al grande pubblico che condividono sui social foto in compagnia dei loro animali domestici. Come la conduttrice televisiva Antonella Clerici, grande amante dei cani: con lei ne vivono tre, Argo, Pepper e Simba.

Anche Giorgio Panariello vive con due cani: Pocky e Pie, due chihuahua molto presenti sui suoi profili social.

Lo chef Alessandro Borghese, invece, non nasconde sui social la passione per i suoi tre gatti: Tokyo, Crystal e Savannah.

Grande amante degli animali anche Michelle Hunziker che vive con due cani: Leone e Odino.

Non ha mai nascosto il suo amore per i cani neppure Tiziano Ferro: a febbraio, dopo un mese dalla morte del suo amato Jake, ha deciso di adottare assieme al marito Victor un cane di 8 anni destinato a morte certa in canile, si chiama Johnny, ma loro lo chiamano Gianni.

Anche oltreoceano sono tantissimi i vip che amano gli animali e spesso sui social si fanno ritrarre in loro compagnia. Come l’attrice Nicole Kidman, che vive con un cane e tre gatti.

Grande amante degli animali anche l’attrice Jennifer Aniston che vive a Bel Air con tre cani.

L’attore Ian Somerhalder non è solo un amante di cani e gatti, ma ha creato anche una fondazione per la difesa degli animali.