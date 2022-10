Giornata mondiale dell'alimentazione. WWF: "Adottare stili alimentari responsabili"

Nella Giornata Mondiale dell'Alimentazione il WWF, grazie al programma Food4Future, rilancia l'invito alle istituzioni e all'intera filiera, di trasformare un sistema ormai insostenibile e invia un messaggio a tutti i consumatori ad adottare stili alimentari più responsabili per la nostra salute e per l'ambiente.

E’ necessaria una transizione urgente del sistema alimentare. Il rischio è quello di peggiorare in maniera sostanziale la sicurezza, la qualità, la quantità delle risorse naturali e la crisi climatica, con ripercussioni sulla salute e sul benessere delle persone.

Adottare comportamenti alimentari corretti, mangiando in maniera sana e bilanciata, può portare enormi benefici non solo per noi stessi ma anche per l'ambiente, la biodiversità e il clima. Una garanzia anche contro le malattie - afferma Eva Alessi, responsabile sostenibilità di WWF Italia-. Dalle pratiche agricole sul campo, all'industria per la parte di trasformazione e di trasporti, fino ad arrivare a noi consumatori, ogni attore della filiera ha un ruolo chiave. Il cibo è al centro della salute umana e di quella ambientale, è una leva straordinaria per migliorare entrambe".

La dieta mediterranea

In Italia abbiamo la migliore delle diete possibili, la dieta mediterranea, modello alimentare riconosciuto nel mondo. Ma i dati mostrano che gli italiani, soprattutto i giovani, non seguono più questo stile sano e sostenibile e siamo sempre più in sovrappeso e malnutriti, a causa di abitudini alimentari non corrette e una vita sempre più sedentaria. Negli ultimi 30 anni, si è assistito a importanti "deviazioni" dal modello originale.

Tutti possiamo dare un grande contributo per noi e per il Pianeta, cominciando dalla tavola. "Basta recuperare le abitudini dei nostri nonni, la cui dieta aveva poca carne (50 anni fa il consumo di carne era circa 25 kg a testa l'anno, oggi è triplicato), con abbondanti porzioni di cereali, legumi, frutta e verdura che seguivano le stagioni.

Se in Italia seguissimo la dieta mediterranea, le emissioni giornaliere pro-capite sarebbero 2,3 kg di CO2, in linea con gli obiettivi planetari. Ma quello che realmente gli italiani portano in tavola è diverso: si arriva a 4,5 kg di CO2e pro capite, quasi il doppio di quello previsto.

Il consumo eccessivo di carne

Il consumo di carne contribuisce al 70% delle emissioni extra. Il passaggio dalle altre diete europee e americane al modello alimentare mediterraneo comporterebbe un risparmio di terreno di 10-18 m2 pro capite al giorno e un risparmio idrico di 100-240 litri pro capite al giorno.

L'attuale modello alimentare italiano, rispetto alla dieta mediterranea, ha un impatto maggiore del +133% sull'ambiente, del 100% sulla salute umana e +59% sull'economia.

Siamo di fronte ad un enorme paradosso. Guerre e conflitti, cambiamenti climatici e costo della vita sono le principali cause che spingono le popolazioni verso la malnutrizione e l'insicurezza alimentare, perché generano conseguenze gravissime sull'approvvigionamento di risorse per molti Paesi. Nonostante ciò, nel mondo continuiamo a produrre tantissimo cibo con impatti ambientali devastanti e ne sprechiamo almeno 1/3.

40 mln persone in più soffrono di insicurezza alimentare

La perdita dell'80% della ricchezza e della diversità di vita sul Pianeta è imputabile a quello che mangiamo, così come 1/3 delle emissioni di CO2 e il 70% dei prelievi di acqua dolce. Un sistema alimentare molto nocivo per l'ambiente ma anche per la salute delle persone e per la nostra sicurezza alimentare, come emerge dall'ultimo rapporto "Living Planet Report 2022" pubblicato pochi giorni fa dal WWF e dalla ZSL (Zoological Society of London).

La malnutrizione in aumento nei Paesi sviluppati

La malnutrizione non è solo dei Paesi più poveri, aumenta nei paesi sviluppati. Anche i numeri della malnutrizione in Italia sono allarmanti: l’obesità interessa un adulto su dieci e un terzo dei bambini nella fascia d’età 6-9 anni è obeso o in sovrappeso, cifra che conferma il primato italiano a livello europeo. Obesità e sovrappeso registrano ampia diffusione in particolare nel Centro-Sud del Paese, dove la crisi economica e la povertà educativa hanno prodotto un impoverimento nutrizionale delle diete dei più piccoli. Studi mostrano che in Italia meno di un bambino su cinque delle scuole primarie ha un’alimentazione che segue i principi della Dieta mediterranea e come per 11 bambini su 100 durante l’emergenza Covid il pasto consumato a scuola sia stato l’unico completo della giornata.