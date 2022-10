Giornata mondiale salute mentale:pandemia, guerra, crisi economica e l'aumento dei disturbi psichici

Pandemia, lockdown, ma anche crisi economica e conflitto Russia-Ucraina. Il contesto macroeconomico e geopolitico di incertezza ha contribuito a far aumentare in maniera significativa il disagio psicologico nella popolazione economicamente attiva. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel mondo, circa una persona su otto soffre di un disturbo della sfera mentale. In particolare, per quanto riguarda depressione e ansia, il loro impatto è cresciuto rispettivamente del 28% e del 26% rispetto al periodo pre-Covid. Una situazione allarmante su cui ci invita a riflettere la Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra oggi 10 ottobre e quest'anno è dedicata al tema "Fai della salute mentale e del benessere per tutti una priorità globale".

Depressione e ansia ma anche disturbi ossessivo-compulsivi e altre patologie della psiche non sono più tabù anche grazie alla forza d’animo di esponenti del mondo dello spettacolo, che hanno rotto il silenzio: più se ne parla, più facilmente si può affrontare il problema.

Secondo l'ultimo report dell'Istat, in Italia negli ultimi due anni sono raddoppiati i casi di malessere emotivo tra gli adolescenti. "Insoddisfatti dalla vita'' o in ''una condizione di scarso benessere psicologico'' i nostri giovani sono sempre più fragili e vulnerabili.

Significativa la fotografia scattata dall’indagine del Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Istituto Superiore di Sanità, con il supporto del Ministero della Salute: le persone prese in carico dai servizi dedicati alla salute mentale sono in diminuzione, da 164 ogni 10 mila residenti nel 2019, 143 nel 2020, 125 nei primi sei mesi del 2021. Complice, negli ultimi due anni, la chiusura di alcuni servizi convertiti temporaneamente in reparti Covid-19. Calano anche le dimissioni dalle strutture residenziali: nel primo semestre del 2021, quasi nessuno è stato dimesso. Si intravedono, tuttavia, segnali di progressiva uscita dei servizi dall’emergenza pandemica, con l’aumento delle visite psichiatriche e psicologiche tra gennaio e giugno 2021. Incrementati anche gli interventi da remoto o in modalità mista che nell’emergenza hanno consentito di mantenere la continuità assistenziale. L’indagine, grazie al finanziamento dello stesso Ministero, ha dato avvio alla costituzione di una rete permanente di Dipartimenti di Salute Mentale (DSM): una rete “sentinella” mirata al monitoraggio tempestivo dei bisogni di salute per aiutare i decisori pubblici nelle scelte di programmazione sanitaria, anche oltre l’emergenza Covid.

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale l’Unicef ricorda che a livello globale, 1 adolescente su 7 di età compresa fra i 10 ed i 19 anni soffre di problemi legati alla salute mentale. La maggior parte delle 800.000 persone che muoiono per suicidio ogni anno sono giovani e che il suicidio è la quarta causa di morte per i giovani tra i 15 e i 19 anni. La metà di tutte le problematiche legate alla salute mentale inizia entro i 14 anni di età e il 75% di tutte le problematiche legate alla salute mentale si sviluppano entro i 24 anni, ma la maggior parte dei casi non viene individuata e non viene trattata. L'infanzia e l'adolescenza sono periodi chiave in cui vengono interiorizzate stigmatizzazione e norme sociali e di genere dannose. Sia le ragazze che i ragazzi pagano inoltre un prezzo per le norme di genere radicate.