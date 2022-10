Giovane donna uccisa in abitazione a Bolzano

Nell'appartamento in viale Trieste sono intervenuti la squadra mobile della questura di Bolzano e la scientifica. La donna di circa 30 anni lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino. Per il momento non trapelano elementi sulla dinamica e sull'autore del delitto che comunque sarebbe riconducibile alla vita privata della donna.

Agenti di polizia controllano l'accesso al condominio. Nell'appartamento è tuttora al lavoro la scientifica. In serata la salma è stata portata via dall'abitazione. La pm Claudia Andres che coordina l'inchiesta ha ordinato l'autopsia. Al momento non risultano esserci fermi.