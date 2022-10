Alle 17.15 la presentazione del Giro d'Italia 2023

La 106esima edizione del Giro d'Italia, in programma dal 6 al 28 maggio, verrà presentata oggi alle 17.30 presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. L’evento sarà presentato da Cristina Fantoni e Paolo Kessisoglu, e vedrà la partecipazione di molti volti noti dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e delle aziende che fanno parte della grande famiglia del Giro d’Italia. Sul palco del teatro interverranno anche il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Jay Hindley, l’ultimo vincitore della Maglia Ciclamino, Arnaud Demare, il vincitore dell’ultima Maglia Azzurra degli scalatori, Koen Bouwman e due grandi campioni che hanno fatto la storia della Corsa Rosa come Vincenzo Nibali e Alberto Contador.(Segue)

L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport + HD a partire dalle 17.15, e in simulcast in streaming su rainews.it e Rai Play.

All’interno della presentazione si terrà un talk show con i direttori del Corriere della Sera Luciano Fontana, de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli e del quotidiano spagnolo Marca Juan Ignacio Gallardo. A fare gli onori di casa ci saranno il Presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo; l’Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino e il Direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni